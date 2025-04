Blackout in Spagna e Portogallo Sanchez | Cause sconosciute Le prossime ore critiche | Semafori spenti intervengono i passanti

Xml2.corriere.it - Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause sconosciute. Le prossime ore critiche" | «Semafori spenti, intervengono i passanti» Leggi su Xml2.corriere.it Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker»

