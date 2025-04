Blackout in Spagna e Portogallo Sanchez | Cause ignote Torna la corrente ma voli fermi|Il giorno del buio e del caos | il racconto

Xml2.corriere.it - Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause ignote". Torna la corrente ma voli fermi|Il giorno del buio e del caos: il racconto Leggi su Xml2.corriere.it Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker»

Spagna e Portogallo, torna la luce (in parte) dopo ore di blackout. Mistero sulla causa. Sánchez: «Il sistema è collassato» – Il video - In Spagna e Portogallo sta a poco a poco tornando in funzione l’energia elettrica, a quasi 12 ore di distanza dal gigantesco blackout che ha mandato in tilt connessioni e infrastrutture nei due Paesi e in parte del sud della Francia. «Almeno il 50% dell’approvvigionamento elettrico del territorio nazionale è stato ripristinato», ha informato in tarda serata il premier spagnolo Pedro Sánchez, nel secondo intervento in poche ore dal Palazzo della Moncloa di Madrid. 🔗open.online

Blackout in Spagna: Sanchez dichiara lo stato d’emergenza. Caos in Portogallo e Francia. Il governo: “Italia al sicuro” - Stato d'emergenza in Spagna per il blackout che dalle 12.30 di oggi, 28 aprile 2025, ha bloccato il paese, con effetti anche nel vicino Portogallo e nel sud della Francia L'articolo Blackout in Spagna: Sanchez dichiara lo stato d’emergenza. Caos in Portogallo e Francia. Il governo: “Italia al sicuro” proviene da Firenze Post. 🔗.com

