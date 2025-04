Blackout in Spagna e Portogallo i racconti degli italiani | Sembrava un film distopico

Blackout. A poche centinaia di metri da lei, in una chiesa illuminata solo da candele, i parrocchiani si riuniscono e pregano per chi è rimasto intrappolato negli ascensori. Ma anche molti italiani che vivono in Spagna, Portogallo e Francia sono rimasti coinvolti dall’improvvisa assenza di energia elettrica.Spagna: Blackout elettrico, stop anche a internet. Colpiti anche Portogallo e sud della Francia. Sanchez: “Nessuna ipotesi esclusa”"Vivo in Spagna, non posso andare al lavoro – scrive l’abruzzese Nancy su X – perché ovviamente la metro non va. Quotidiano.net - Blackout in Spagna e Portogallo, i racconti degli italiani: “Sembrava un film distopico” Leggi su Quotidiano.net Madrid, 28 aprile 2024 – “Sto solo aspettando che torni la corrente per prendere l’ascensore e tornare in casa”. Teresa Garcia, 92 anni, è seduta in carrozzina fuori dal suo appartamento di Murcia all’ora di pranzo. È tranquilla e sorride al giornalista del New York Times, che le chiede come stia affrontando il. A poche centinaia di metri da lei, in una chiesa illuminata solo da candele, i parrocchiani si riuniscono e pregano per chi è rimasto intrappolato negli ascensori. Ma anche moltiche vivono ine Francia sono rimasti coinvolti dall’improvvisa assenza di energia elettrica.elettrico, stop anche a internet. Colpiti anchee sud della Francia. Sanchez: “Nessuna ipotesi esclusa”"Vivo in, non posso andare al lavoro – scrive l’abruzzese Nancy su X – perché ovviamente la metro non va.

