Blackout in Spagna e Portogallo cosa sappiamo finora

Blackout ha raggiunto anche il Portogallo e il sud della Francia. A Madrid è stata evacuata la metropolitana Wired.it - Blackout in Spagna e Portogallo, cosa sappiamo finora Leggi su Wired.it Le autorità spagnole sospettano un attacco informatico mentre ilha raggiunto anche ile il sud della Francia. A Madrid è stata evacuata la metropolitana

Le notizie più recenti da fonti esterne

Maxi Blackout in Spagna e Portogallo: fermi treni, aerei e metro, semafori in tilt, cosa sta succedendo - La corrente elettrica è saltata improvvisamente intorno alle 12.30 in varie zone della Penisola iberica. Bloccati aeri, treni ed evacuate le metro. In tilt semafori e circolazione ma anche comunicazioni telefoniche e internet. In tilt i semafori. Il governo spagnolo ha convocato una riunione di emergenza.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

Spagna e Portogallo investono sulla popolazione: noi cosa stiamo aspettando? - di Giovanni M Come succede dopo ogni viaggio fuori dalla propria terra, dopo averlo sedimentato una volta tornato a casa, il pensiero è sempre lo stesso: l’erba del vicino è sempre più verde o veramente c’è qualche meccanismo che nel mio paese s’inceppa? Una domanda che difficilmente trova risposta se ci fissiamo sul lato della psiche umana e dei tre cervelli che devono allinearsi per dare un responso a quello che hai visto e toccato con mano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Maxi blackout di elettricità e Internet in Spagna, Portogallo e parti della Francia; Cosa sappiamo finora sul blackout che ha colpito Spagna e Portogallo; Esteso blackout in Portogallo e in Spagna; Ultima ora. Blackout generale in Portogallo e Spagna: interrotta la rete elettrica, problemi a quella telefonica. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Blackout Spagna e Portogallo, cosa lo ha provocato? Non escluso l'attacco informatico - Il blackout elettrico in Spagna sta avendo ripercussioni anche in alcuni comuni del sud della Francia, non lontano dal confine spagnolo, in particolare in Occitania, soprattutto nella zona ... 🔗msn.com

Massiccio blackout colpisce Spagna, Portogallo e Francia meridionale: indagini in corso - Un'estesa interruzione dell'energia elettrica ha interessato, a partire dalle 12:30 di oggi, l'intera Spagna continentale, vaste aree del Portogallo e alcune regioni del sud della Francia. Le cause de ... 🔗tg.la7.it

Maxi Blackout in Spagna e Portogallo: fermi treni, aerei e metro, semafori in tilt, cosa sta succedendo - La corrente elettrica è saltata improvvisamente intorno alle 12.30 in varie zone della Penisola iberica. Bloccati aeri, treni ed evacuate le metro. In tilt semafori e circolazione ma anche ... 🔗fanpage.it