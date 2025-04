Blackout in Spagna e Portogallo città bloccate | è panico totale colpita anche la Francia

Spagna inizia lentamente a rivedere la luce. In serata, il gestore della rete elettrica Red Eléctrica ha annunciato su X che è stato ripristinato oltre il 20% della fornitura nel territorio continentale. «Oltre 15 della domanda della penisola è stata ripristinata, con 5.508 MW provenienti dalla produzione indipendente e dall’interconnessione con la Francia. La fornitura sta gradualmente riprendendo in tutte le zone elettriche del territorio», ha fatto sapere l’operatore.Leggi anche: “Adescato e fatto a pezzi”. Alessandro massacrato così, scoperto l’orrore dietro la tragediaProblemi anche in Marocco e PortogalloLe conseguenze del Blackout non si fermano alla Spagna. anche in Marocco si segnalano importanti disservizi Internet, confermati da Orange Maroc: «Vi informiamo che i problemi della rete Internet sono dovuti a una diffusa interruzione di corrente in Spagna e Portogallo». Thesocialpost.it - Blackout in Spagna e Portogallo, città bloccate: è panico totale, colpita anche la Francia Leggi su Thesocialpost.it Lainizia lentamente a rivedere la luce. In serata, il gestore della rete elettrica Red Eléctrica ha annunciato su X che è stato ripristinato oltre il 20% della fornitura nel territorio continentale. «Oltre 15 della domanda della penisola è stata ripristinata, con 5.508 MW provenienti dalla produzione indipendente e dall’interconnessione con la. La fornitura sta gradualmente riprendendo in tutte le zone elettriche del territorio», ha fatto sapere l’operatore.Leggi: “Adescato e fatto a pezzi”. Alessandro massacrato così, scoperto l’orrore dietro la tragediaProblemiin Marocco eLe conseguenze delnon si fermano allain Marocco si segnalano importanti disservizi Internet, confermati da Orange Maroc: «Vi informiamo che i problemi della rete Internet sono dovuti a una diffusa interruzione di corrente in».

Blackout in Spagna e Portogallo, città bloccate: è panico totale, colpita anche la Francia - Oggi, poco dopo le 12, un misterioso blackout ha colpito tutta la Spagna, causando ingorghi inimmaginabili nella capitale, Madrid, dove i semafori sono rimasti spenti. La metropolitana è stata evacuata e il sistema elettrico ha subito un’interruzione che ha interessato anche il Portogallo e parte della Francia. Le autorità spagnole stanno valutando se l’incidente possa essere il risultato di un attacco informatico, mentre il governo ha esortato i cittadini a non circolare in auto. 🔗thesocialpost.it

