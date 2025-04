Blackout in Spagna e Portogallo città bloccate | è panico totale colpita anche la Francia

Blackout ha colpito tutta la Spagna, causando ingorghi inimmaginabili nella capitale, Madrid, dove i semafori sono rimasti spenti. La metropolitana è stata evacuata e il sistema elettrico ha subito un'interruzione che ha interessato anche il Portogallo e parte della Francia. Le autorità spagnole stanno valutando se l'incidente possa essere il risultato di un attacco informatico, mentre il governo ha esortato i cittadini a non circolare in auto. L'operatore aeroportuale Aena ha confermato che gli aeroporti spagnoli sono operativi, ma i voli potrebbero subire notevoli ritardi.

Emergenza nella capitale spagnola

Nel frattempo, a Madrid, gli ospedali sono stati alimentati da generatori elettrici di emergenza, mentre a Siviglia e in altre città, bar e ristoranti hanno dovuto chiudere a causa dell'assenza di corrente.

