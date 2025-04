Blackout in Spagna e Portogallo chi rinuncia al viaggio può richiedere il rimborso totale

viaggio in Spagna e Portogallo in occasione del ponte del primo maggio possono annullare le partenze senza pagare penali. Lo fa sapere il Codacons, dopo il caos scoppiato nei due Paesi a causa del Blackout. Chi vorrà potrà inoltre chiedere il rimborso integrale. Leggi su Fanpage.it Gli italiani che avevano programmato uninin occasione del ponte del primo maggio possono annullare le partenze senza pagare penali. Lo fa sapere il Codacons, dopo il caos scoppiato nei due Paesi a causa del. Chi vorrà potrà inoltre chiedere ilintegrale.

