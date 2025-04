Blackout in Spagna caos in stazione a Valencia

stazione Sorolla di Valencia è stata evacuata per il Blackout registrato in Spagna. Decine di passeggeri sono rimasti in attesa per ore mentre il traffico ferroviario era completamente bloccato. Poi hanno ricevuto il messaggio dall’altoparlante di uscire dalla stazione. Le compagnie ferroviarie nelle prossime ore contatteranno tutti i clienti per comunicare gli aggiornamenti sulle partenze. Lapresse.it - Blackout in Spagna, caos in stazione a Valencia Leggi su Lapresse.it LaSorolla diè stata evacuata per ilregistrato in. Decine di passeggeri sono rimasti in attesa per ore mentre il traffico ferroviario era completamente bloccato. Poi hanno ricevuto il messaggio dall’altoparlante di uscire dalla. Le compagnie ferroviarie nelle prossime ore contatteranno tutti i clienti per comunicare gli aggiornamenti sulle partenze.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Blackout Spagna, i video del caos: semafori in tilt, treni fermi - (Adnkronos) – Il blackout manda in tilt la Spagna. L'intero paese dalle 12.30 del 28 aprile rimane senza energia elettrica, scatta l'emergenza e una nazione rischia di piombare nel caos. I semafori smettono di funzionare, niente metropolitana, le autorità di Madrid chiedono ai cittadini di rimanere a casa e limitare gli spostamenti. I supermercati aperti […] L'articolo Blackout Spagna, i video del caos: semafori in tilt, treni fermi proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Blackout Spagna, i video del caos: semafori in tilt, treni fermi - (Adnkronos) – Il blackout manda in tilt la Spagna. L'intero paese dalle 12.30 del 28 aprile rimane senza energia elettrica, scatta l'emergenza e una nazione rischia di piombare nel caos. I semafori smettono di funzionare, niente metropolitana, le autorità di Madrid chiedono ai cittadini di rimanere a casa e limitare gli spostamenti. I supermercati aperti […] 🔗periodicodaily.com

Blackout senza precedenti in Spagna e Portogallo: caos nei trasporti e comunicazioni interrotte - Una massiccia interruzione di corrente colpisce la Penisola Iberica Un enorme blackout ha colpito oggi, 28 aprile, intorno alle 12:30, l’intera Spagna continentale, il Portogallo e alcune aree del sud della Francia. Le cause della crisi energetica, che ha interessato circa 60 milioni di persone, restano ancora indeterminate, e si tratta del peggior blackout nella storia recente dei due paesi. Le prime ipotesi indicano una forte instabilità nel flusso energetico della rete, ma senza una spiegazione chiara. 🔗dayitalianews.com

Se ne parla anche su altri siti

Spagna messa in ginocchio dal black out: caos alla stazione di Valencia; Blackout in Spagna, le immagini del caos in stazione; Blackout in Spagna: metro e treni bloccati. «Non uscite di casa»; Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Stop a treni e voli. Possibile attacco hacker. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Blackout in Spagna, caos nelle stazioni di Valencia: traffico ferroviario in tilt. Lunghe attese dei passeggeri VIDEO - La stazione Sorolla di Valencia è stata evacuata per il blackout registrato in Spagna. Decine di passeggeri sono rimasti in attesa per ore mentre il traffico ferroviario era ... 🔗ilgazzettino.it

Blackout in Spagna, le immagini del caos in stazione - (LaPresse) La stazione Sorolla di Valencia è stata evacuata per il blackout registrato in Spagna. Decine di passeggeri sono rimasti in attesa ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Blackout Spagna, passeggeri bloccati in metro e treni cancellati. «Traffico in tilt, i semafori sono spenti». Cosa sta succedendo in tutto il Paese - In Spagna le città sono sprofondate nel caos per il blackout che ha colpito tutto il Paese e anche alcune zone del Portogallo e della Francia. 🔗msn.com