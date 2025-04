Blackout a Madrid Arnaldi-Dzumhur si gioca senza corrente | solo i presenti sanno cosa è successo

Madrid con due partite di fatto isolate dal resto del mondo. Alla fine al "buio" Arnaldi è riuscito a superare Dzumhur in due set. Leggi su Fanpage.it Black-out elettrico acon due partite di fatto isolate dal resto del mondo. Alla fine al "buio"è riuscito a superarein due set.

