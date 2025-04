Black-out in Spagna stazioni della metropolitana e dei treni al buio e bloccate | i video dei disagi

Spagna è stata interrotta intorno alle 12.50 per cause ancora da chiarire. Interrotti tutti i servizi di collegamento Internet. Migliaia e migliaia di utenti in tutta la penisola hanno registrato un Blackout ancora in corso in varie regioni. Le immagini mostrano la situazione all’interno delle stazioni della metropolitana e dei treni: molti disagi per i cittadini.L'articolo Black-out in Spagna, stazioni della metropolitana e dei treni al buio e bloccate: i video dei disagi proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Black-out in Spagna, stazioni della metropolitana e dei treni al buio e bloccate: i video dei disagi Leggi su Ilfattoquotidiano.it L’erogazione elettrica inè stata interrotta intorno alle 12.50 per cause ancora da chiarire. Interrotti tutti i servizi di collegamento Internet. Migliaia e migliaia di utenti in tutta la penisola hanno registrato unout ancora in corso in varie regioni. Le immagini mostrano la situazione all’interno dellee dei: moltiper i cittadini.L'articolo-out ine deial: ideiproviene da Il Fatto Quotidiano.

