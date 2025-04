BKFC incanta Firenze | sold out e ospiti internazionali

Firenze sabato sera si è trasformata nel cuore pulsante del combattimento mondiale, quando il Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) ha infiammato il PalaWanny con uno spettacolo senza precedenti. L'evento, che ha registrato il tutto esaurito, ha attirato migliaia di appassionati, turisti e. Firenzetoday.it - BKFC incanta Firenze: sold out e ospiti internazionali Leggi su Firenzetoday.it sabato sera si è trasformata nel cuore pulsante del combattimento mondiale, quando il Bare Knuckle Fighting Championship () ha infiammato il PalaWanny con uno spettacolo senza precedenti. L'evento, che ha registrato il tutto esaurito, ha attirato migliaia di appassionati, turisti e.

BKFC Italy incanta Firenze: ospiti e match epici. Rico trionfa, Bicchi onora il ring - Firenze sabato sera si è trasformata nel cuore pulsante del combattimento mondiale, quando il Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), la Promozione fondata da David Feldman, ha infiammato Palazzo Wanny con uno spettacolo senza precedenti. L'evento, che ha registrato il tutto esaurito, ha attirato migliaia di appassionati, turisti e curiosi, consolidando Firenze come la nuova capitale europea degli sport da combattimento. 🔗iltempo.it

Andrea Bicchi sfida Chris Camozzi per il titolo BKFC a Firenze - Anche ex grandi campioni di Inter e Milan fra gli ospiti di un grande evento sportivo in programma il prossimo 26 aprile. Firenze si prepara a ospitare presso Palazzo Wanny il Bare Knuckle Fighting Championship, BKFC 73, la principale Promozione mondiale di combattimento a mani nude. Protagonista della serata sarà Andrea Bicchi, classe 1996, a cui nei giorni scorsi è stato comunicato il cambio di programma: sarà lui a combattere per il titolo dei pesi massimi BKFC contro lo statunitense Chris Camozzi.

