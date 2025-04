Bivacchi e sporcizia all’ex borsa merci

borsa merci, uno dei 19 bocciati dalla nuova Giunta che avrebbe però permesso di riqualificare la zona. Ora è un disastro.La denuncia parte da Gianni Montermini, presidente della Casa della Solidarietà di via Canaletto, che lamenta il ritorno dei Bivacchi intorno all’ingresso delle associazioni per bisognosi, situata accanto all’entrata della banca di via Canaletto, ovvero la facciata fronte strada dell’ex borsa merci. "La casa della Solidarietà è frequentata da associazioni che si occupano di persone con disabilità. Ilrestodelcarlino.it - "Bivacchi e sporcizia all’ex borsa merci" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il 7 aprile scorso la proprietà ha sgomberato i giacigli e ripulito l’area ma ora la situazione è tornata esattamente quella di prima e nessuno se ne preoccupa: risposte non ne arrivano. Chiediamo alle istituzioni di intervenire: tutti si rimpallano la responsabilità ed è diventata una questione politica ormai, legata al progetto bloccato. Mi riferisco al progetto dell’ex, uno dei 19 bocciati dalla nuova Giunta che avrebbe però permesso di riqualificare la zona. Ora è un disastro.La denuncia parte da Gianni Montermini, presidente della Casa della Solidarietà di via Canaletto, che lamenta il ritorno deiintorno all’ingresso delle associazioni per bisognosi, situata accanto all’entrata della banca di via Canaletto, ovvero la facciata fronte strada dell’ex. "La casa della Solidarietà è frequentata da associazioni che si occupano di persone con disabilità.

