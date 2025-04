Bitter Root | l’horror steampunk diventa blaxploitation

Secondo Goya, il sonno della ragione genera mostri. Ma cosa può scaturire se la ragione non si limita ad addormentarsi ma viene soffocata da disperazione odio? I mostri trascendono e diventano demoni, affamati di anime umane da corrompere, ricettacoli per invadere il nostro mondo, seminando morte e distruzione.

Incipit che sembra un deja vù, considerato come la letteratura di genere abbia spesso giocato su questa dicotomia, basti pensare all'Outcast di Robert Kirkman. Ma bastano poche pagine di Bitter Root per comprendere come Sandford Greene e Chuck Brown sia andati ben oltre, intrecciando questo tema dal sapore classico con una vitalità nuova e quanto mai attuale.

Perché non si parla di Bitter Root?

Bitter Root – © Image Comics

L'aver radicato Bitter Root all'interno di una precisa parte della popolazione americana la rende una serie particolarmente profilata, come si rivolgesse espressamente alla cultura afroamericana.

