Bisseck caso bestemmie solo quando riguarda l’Inter? Di un precedete nessuno ne parla

solo quando coinvolgono le big, soprattutto le squadre vincenti, e al momento tocca all’Inter. Non appena un nerazzurro inciampa in un episodio controverso, si scatena il finimondo. L’ultimo bersaglio? Yann Aurel Bisseck Nessun audio, solo un labiale incerto, eppure: fiumi di articoli, processi sui social e interrogativi sulla Procura Federale. Ma c’è un precedente chiarissimo di cui nessuno parla. PRECEDENTE BEN PIÙ SCANDAsolo – Per Bisseck, come già accaduto ad aprile per Lautaro Martinez, si è subito montato il caso mediatico. Lautaro Martinez, ricordiamolo, era stato costretto a patteggiare una multa da cinquemila euro, pur negando da subito ogni accusa. Ma dov’è tutto questo clamore quando il protagonista non veste nerazzurro? Ecco che entra in scena Luca Pellegrini, difensore della Lazio. Inter-news.it - Bisseck, caso bestemmie solo quando riguarda l’Inter? Di un precedete nessuno ne parla Leggi su Inter-news.it Nel calcio italiano sembra esserci una sola certezza: i casi “scandalosi” si apronocoinvolgono le big, soprattutto le squadre vincenti, e al momento tocca al. Non appena un nerazzurro inciampa in un episodio controverso, si scatena il finimondo. L’ultimo bersaglio? Yann AurelNessun audio,un labiale incerto, eppure: fiumi di articoli, processi sui social e interrogativi sulla Procura Federale. Ma c’è un precedente chiarissimo di cui. PRECEDENTE BEN PIÙ SCANDA– Per, come già accaduto ad aprile per Lautaro Martinez, si è subito montato ilmediatico. Lautaro Martinez, ricordiamolo, era stato costretto a patteggiare una multa da cinquemila euro, pur negando da subito ogni accusa. Ma dov’è tutto questo clamoreil protagonista non veste nerazzurro? Ecco che entra in scena Luca Pellegrini, difensore della Lazio.

