liste per le elezioni comunali solleva interrogativi sulla partecipazione e sulle motivazioni dietro le candidature. Nel cuore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il comune di Bisegna, con i suoi 212 residenti, si prepara a un'inedita tornata elettorale. Per le consultazioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025, sono state depositate ben 23 liste elettorali, un numero che ha attirato l'attenzione a livello nazionale. Delle liste presentate, 21 sono riconducibili a agenti di polizia penitenziaria, i quali, candidandosi, possono beneficiare di un mese di aspettativa retribuita per la campagna elettorale, come previsto dalla normativa vigente per i membri delle forze armate. Le restanti due liste sono espressione di candidati locali effettivamente interessati alla guida del comune. Abruzzo24ore.tv - Bisegna, 212 abitanti e 23 liste: elezioni comunali da record Leggi su Abruzzo24ore.tv L'Aquila - Nel piccolo borgo abruzzese, la presentazione di 23per lesolleva interrogativi sulla partecipazione e sulle motivazioni dietro le candidature. Nel cuore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il comune di, con i suoi 212 residenti, si prepara a un'inedita tornata elettorale. Per le consultazioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025, sono state depositate ben 23elettorali, un numero che ha attirato l'attenzione a livello nazionale. Dellepresentate, 21 sono riconducibili a agenti di polizia penitenziaria, i quali, candidandosi, possono beneficiare di un mese di aspettativa retribuita per la campagna elettorale, come previsto dalla normativa vigente per i membri delle forze armate. Le restanti duesono espressione di candidati locali effettivamente interessati alla guida del comune.

