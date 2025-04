Bisconte ci sarà una strada alternativa durante la costruzione dei nuovi alloggi

strada alternativa durante la realizzazione dei nuovi alloggi a Bisconte. Accolta la richiesta del consigliere del terzo Quartiere Alessandro Geraci. L'esponente 5 Stelle temeva gravi ripercussioni per la viabilità della zona e soprattutto lo stop al trasporto pubblico. "Il 20 marzo. Messinatoday.it - Bisconte, ci sarà una strada alternativa durante la costruzione dei nuovi alloggi Leggi su Messinatoday.it Unala realizzazione dei. Accolta la richiesta del consigliere del terzo Quartiere Alessandro Geraci. L'esponente 5 Stelle temeva gravi ripercussioni per la viabilità della zona e soprattutto lo stop al trasporto pubblico. "Il 20 marzo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inizio cantiere a Bisconte? Geraci: “Non lasciamo isolato il villaggio, subito una strada alternativa per il bus locale” - Dopo l’incontro a Palermo tra Comune di Messina, Iacp ed il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, sembra essersi conclusa la querelle per la titolarità dell’area di Bisconte in cui dovrebbero sorgere le nuove costruzione di alloggi nell'ambito dei progetti Pinqua. Restano però le... 🔗messinatoday.it

La strada semi-distrutta che collega tre municipi sarà riqualificata: lavori in corso fino ad aprile - Termineranno ad aprile i lavori per il rifacimento di via Noale: 1,4 chilometri di strada, attraversati ogni giorno da migliaia di macchine e ormai talmente ammalorati da rendere necessario applicare il limite di 30 chilometri orari. I lavori in corso L’intervento è partito a gennaio ed è... 🔗romatoday.it

I cinque operai morti allo stadio prima di Italia '90, una strada sarà intitolata a Domenico Rosone - Dopo la targa che si trova all'ingresso dello stadio, a oltre 35 anni dalla tragedia in cui morirono 5 operai durante i lavori di ristrutturazione della Favorita prima di Italia '90, il nome di una delle vittime sarà impresso per sempre anche in una strada della città. Una parte della via Aloi... 🔗palermotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bisconte, ci sarà una strada alternativa durante la costruzione dei nuovi alloggi; Bisconte, verrà creata una strada alternativa al cantiere, Geraci (M5S): “Accolta la mia proposta, il villaggio non sarà isolato”; Con i cantieri Pinqua il bus 15 non potrebbe più arrivare nella piazza di Bisconte VIDEO; Messina, ripristinata la viabilità in via Polveriera a Bisconte [FOTO]. 🔗Cosa riportano altre fonti