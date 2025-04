Biologo italiano ucciso in Colombia adescato tramite app di incontri da banda rapinatori

ucciso e smembrato Tgcom24.mediaset.it - Biologo italiano ucciso in Colombia, "adescato tramite app di incontri da banda rapinatori" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Identificate quattro persone come responsabili del delitto. Alessandro Coatti drogato e derubato, infinee smembrato

Un biologo molecolare italiano di 38 anni, Alessandro Coatti, originario di Portomaggiore (Ferrara), è stato ucciso e fatto a pezzi in Colombia, mentre si trovava a Santa Marta, una città di mezzo milione di abitanti affacciata sul mar dei Caraibi, nel dipartimento settentrionale di Magdalena. La testa, le braccia e i piedi del ricercatore laureato alla Normale di Pisa, specializzato al Max Planck Institute, e fino a qualche mese fa dipendente della Royal Society of Biology di Londra, sono stati trovati domenica da un gruppo di bambini in una valigia nei pressi dello stadio locale

Alessandro Coatti, biologo molecolare italiano di 42 anni, è stato ucciso in Colombia. Il suo corpo è stato fatto a pezzi e la testa e le braccia sono state ritrovate in una valigia

Il corpo smembrato di un biologo molecolare italiano, Alessandro Coatti, è stato trovato in una valigia nella città di Santa Marta nei Caraibi colombiani. Lo riferisce il sito dell'emittente locale Noticias Caracol. La notizia è stata poi confermata su X dal sindaco di Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello. Che incaricato le autorità di "chiarire la vicenda della morte del cittadino italiano Alessandro Coatti".

Emergono nuovi sviluppi nelle indagini sulla morte di Alessandro Coatti, il biologo italiano 39enne ucciso brutalmente in Colombia. Secondo quanto riportato da un quotidiano locale, la vittima sarebbe

Alessandro Coatti è stato attirato in una trappola tramite un'app di incontri, poi drogato, derubato e infine brutalmente ucciso. È questa la drammatica svolta nelle indagini

Attirato in una trappola attraverso un'app di incontri. Poi drogato, derubato e infine ucciso. La svolta nell'inchiesta sulla morte in Colombia del prestigioso biologo italiano Alessandro Coatti