Bimbo sottratto il padre scrisse al Papa e rivede il figlio in videochiamata nel giorno della sua morte | Non è una coincidenza

"Era un anno che non vedevo mio figlio nemmeno attraverso uno schermo, rivederlo in video chiamata è stata un'emozione enorme dopo un periodo davvero difficile, sono felicissimo". Parole di gioia quelle di Rubens Gardelli, imprenditore forlivese che non vede suo figlio Brando da quasi due anni.

