Bimba di 4 anni perde la vista la mamma disperata | Tutto in pochi secondi non fate il mio errore

Una mamma si trovava a casa con la sua bambina di quattro anni, quando ha deciso di fare il bucato insieme, trasformando una situazione di routine in un'attività ludica. La donna 34 anni, aveva pensato di coinvolgere la sua piccola per mantenerla vicino a sé, evitando che giocasse in un'altra stanza. Quello che sarebbe dovuto essere un momento di gioco si è però trasformato in un incubo, quando la Bimba ha accidentalmente preso in mano una capsula di detersivo e l'ha mordicchiata.L'incidente è avvenuto quando la bambina, mentre la mamma non guardava, ha iniziato a mordere la coloratissima capsula di detersivo. Il rivestimento della capsula si è rotto, rilasciando il liquido al suo interno, che ha immediatamente finito per entrare negli occhi della piccola. La bambina, presa dal dolore, ha iniziato a gridare e a mettere le mani sugli occhi, ma quando ha cercato di ripulirseli, la situazione è peggiorata: ha perso completamente la vista.

