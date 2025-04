Biker cade e batte la testa | in elisoccorso al Maggiore

Maggiore. Nel pomeriggio, in viale Romagnosi, per cause ancora in corso d'accertamento un ragazzo ha perso il controllo della sua bicicletta ed è caduto battendo la testa sull'asfalto. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti: sul posto un'ambulanza, con l'elisoccorso.

