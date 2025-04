Biglietti per la finale Coppa Italia Bologna Milan | prezzi e modalità di vendita

Bologna, 28 aprile 2025 – Ecco tutte le informazione che i tifosi rossoblù stavano aspettando, cioè prezzi, tempi e modalità di vendita dei Biglietti per la finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan in programma mercoledì 14 maggio alle 21 allo stadio Olimpico. Biglietti finale di Coppa Italia, i prezzi dei vari settoriI Biglietti per la tribuna Monte Mario partiranno da 220 euro; 180 quelli per la ‘laterale’. Quelli per la tribuna Tevere, invece, vanno da 130 a 170 euro. Distinti a 60 euro e curve a 40 per chiudere il listino prezzi. I bambini che non hanno compiuto 6 anni entrano gratis senza diritto di posto. Ai sostenitori del Bologna sono riservati i Biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord. Ai sostenitori del Milan sono riservati i Biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud. Ilrestodelcarlino.it - Biglietti per la finale Coppa Italia Bologna Milan: prezzi e modalità di vendita Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 28 aprile 2025 – Ecco tutte le informazione che i tifosi rossoblù stavano aspettando, cioè, tempi edideiper laditrain programma mercoledì 14 maggio alle 21 allo stadio Olimpico.di, idei vari settoriIper la tribuna Monte Mario partiranno da 220 euro; 180 quelli per la ‘laterale’. Quelli per la tribuna Tevere, invece, vanno da 130 a 170 euro. Distinti a 60 euro e curve a 40 per chiudere il listino. I bambini che non hanno compiuto 6 anni entrano gratis senza diritto di posto. Ai sostenitori delsono riservati idei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord. Ai sostenitori delsono riservati idei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud.

Approfondimenti da altre fonti

Biglietti Milan-Bologna, finale di Coppa Italia: oggi tutte le info ufficiali - Oggi saranno ufficiali tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna del 14 maggio 🔗pianetamilan.it

Finale Coppa Italia 2025: tutte le info sui biglietti - Il Milan è in finale di Coppa Italia, il Bologna si appresta a raggiungerlo. Nella finale in programma il 14 maggio ci sarà la squadra di... 🔗calciomercato.com

Finale Coppa Italia Bologna Milan, prezzi e modalità di vendita dei biglietti. Cosa c’è da sapere - Bologna, 28 aprile 2025 – Ecco tutte le informazione che i tifosi rossoblù stavano aspettando, cioè prezzi, tempi e modalità di vendita dei biglietti per la Finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan in programma mercoledì 14 maggio alle 21 allo stadio Olimpico. Biglietti finale di Coppa Italia, i prezzi dei vari settori I biglietti per la tribuna Monte Mario partiranno da 220 euro; 180 quelli per la ‘laterale’. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Biglietti finale Coppa Italia Bologna-Milan in vendita, le date, i prezzi e cosa sapere: «Ai bolognesi 30.000 posti». Costi alti per hotel e viaggio; Biglietti Milan-Bologna finale Coppa Italia: prezzi, quando escono, dove e come comprarli; Bologna, biglietti finale Coppa Italia: prezzi, come e quando comprarli; Biglietti finale Coppa Italia, costo per Curve, Distinti e Tribuna: i settori per Milan e Bologna all'Olimpico. 🔗Cosa riportano altre fonti

Finale Coppa Italia Bologna Milan, prezzi e modalità di vendita dei biglietti. Cosa c’è da sapere - Sono uscite le indicazioni della Lega per il match in programma a Roma il 14 maggio: via alla vendita dalle 10 di mercoledì 30 aprile per gli abbonati. Ecco quanto costano i ticket ... 🔗msn.com

Finale Coppa Italia 2025: tutte le info sui biglietti - Il Milan è in finale di Coppa Italia, il Bologna si appresta a raggiungerlo. Nella finale in programma il 14 maggio ci sarà la squadra ... 🔗msn.com

Milan-Bologna, da mercoledì in vendita i biglietti per la finale di Roma: ecco prezzi e modalità di vendita - La Lega Serie A, tramite un comunicato ufficiale, ha reso note le modalità di vendita dei biglietti della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna in programma il prossimo 14 maggio all'Olimpico (or ... 🔗msn.com