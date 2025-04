‘Bici in Comune’ Barone Lega | Risorse a sei comuni sanniti

Lega e del centrodestra per il territorio e gli enti locali è quotidiano. È stata pubblicata la graduatoria del progetto ‘Bici in Comune’ che assegna Risorse a sei comuni della provincia di Benevento”. A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania. “Ceppaloni, Fragneto Monforte, Morcone, Limatola, Foiano di Val Fortore e San Bartolomeo in Galdo sono destinatari di Risorse per progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo” prosegue Barone che conclude: “I comuni potranno proporre progettualità Legate alla valorizzazione del territorio, all’ attività con le scuole, alla riqualificazione, l’innovazione e la digitalizzazione dei percorsi ciclabili esistenti e l’organizzazione di eventi sportivi ciclistici”. Anteprima24.it - ‘Bici in Comune’, Barone (Lega): “Risorse a sei comuni sanniti” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minuto“L’impegno del Governo, dellae del centrodestra per il territorio e gli enti locali è quotidiano. È stata pubblicata la graduatoria del progettoinche assegnaa seidella provincia di Benevento”. A dirlo è Luigi, responsabile Enti Locali dellaSalvini Premier in Campania. “Ceppaloni, Fragneto Monforte, Morcone, Limatola, Foiano di Val Fortore e San Bartolomeo in Galdo sono destinatari diper progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo” prosegueche conclude: “Ipotranno proporre progettualitàte alla valorizzazione del territorio, all’ attività con le scuole, alla riqualificazione, l’innovazione e la digitalizzazione dei percorsi ciclabili esistenti e l’organizzazione di eventi sportivi ciclistici”.

