Biasin difende | Non si punta il dito su Inzaghi Inter problemi sì ma in fondo!

Inter attraversa il periodo più delicato e complicato della stagione. In soccorso di Simone Inzaghi e dei suoi uomini arriva il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin, che analizza ciò che di buono c’è stato e ancora c’è.IL MODULO – Fabrizio Biasin, ospite di Radio Sportiva all’indomani del KO dell’Inter contro la Roma, dichiara: «Il 3-5-2 è ormai diventato scontato? Non sono d’accordo, perché secondo me è sbagliato parlare di 3-5-2 nel 2025. Il modo di giocare di Inzaghi è sulla carta un 3-5-2 ma per dinamiche diventa qualunque cosa. Il problema in questo momento non è tanto che gli avversari riescono a codificare il calcio dell’Inter, ma è che non riesce a giocarlo al suo livello e con la sua intensità perché è alla 53esima partita e la squadra è evidentemente stanca di gambe e anche di testa». Inter-news.it - Biasin difende: «Non si punta il dito su Inzaghi. Inter, problemi sì ma in fondo!» Leggi su Inter-news.it L’attraversa il periodo più delicato e complicato della stagione. In soccorso di Simonee dei suoi uomini arriva il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio, che analizza ciò che di buono c’è stato e ancora c’è.IL MODULO – Fabrizio, ospite di Radio Sportiva all’indomani del KO dell’contro la Roma, dichiara: «Il 3-5-2 è ormai diventato scontato? Non sono d’accordo, perché secondo me è sbagliato parlare di 3-5-2 nel 2025. Il modo di giocare diè sulla carta un 3-5-2 ma per dinamiche diventa qualunque cosa. Il problema in questo momento non è tanto che gli avversari riescono a codificare il calcio dell’, ma è che non riesce a giocarlo al suo livello e con la sua intensità perché è alla 53esima partita e la squadra è evidentemente stanca di gambe e anche di testa».

