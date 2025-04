Bertini carica la finale | Milan-Bologna inedita motivazioni alle stelle!

Bertini ha parlato della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna

Locatelli carica la Juve per il finale di stagione: messaggio da leader del capitano bianconero – FOTO - di Redazione JuventusNews24Locatelli carica la Juve per il finale di stagione: messaggio da leader del capitano bianconero, ieri a segno all’Olimpico contro la Roma – FOTO Ieri sera ci ha messo lo zampino nel pareggio per 1-1 allo Stadio Olimpico contro la Roma, segnando il primo gol che ha aperto le marcature. Poi a fine partita Locatelli è intervenuto sul proprio profilo Instagram per caricare l’ambiente Juve. 🔗juventusnews24.com

Bologna in finale di Coppa: Freuler e Fabbian guidano la carica verso il trofeo - Altro che sogno e miracolo: la finale è realtà. Bologna salta e balla, al Dall’Ara e per le strade. Saltano e ballano con la loro gente anche Giovanni Fabbian e Remo Freuler. Il primo spacca la partita con uno stacco imperioso che lo conferma bestia nerissima di un Empoli al quale è al terzo gol in carriera. E’ pure al quarto in stagione, a uno dai 5 di un anno fa, pur giocando con meno continuità. 🔗sport.quotidiano.net

CastrumFavara, la carica di Infantino:"I punti tolti devono darci la rabbia per questo finale di stagione" - Domani pomeriggio un impegno assai complicato per la CastrumFavara di Pietro Infantino: i gialloblù affronteranno in trasferta la capolista Siracusa. Alla vigilia, in sala stampa, ha parlato il tecnico. “Mancano sette partite - ha esordito - dobbiamo cercare di ottenere il maggior numero di... 🔗agrigentonotizie.it

Bertini: “Finale di Coppa Italia? Le motivazioni faranno la differenza” - La nota giornalista Monica Bertini ha parlato della prossima finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Le sue ... 🔗msn.com