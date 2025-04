Berrettini-Draper ATP Madrid 2025 | definito il nuovo orario

Madrid a causa del black-out elettrico che ha colpito la Spagna e il Portogallo. La partita tra Berrettini e Draper si giocherà martedì 29 aprile e sarà la terza dalle 11.00 nello “Stadio 3” dopo Khachanov-Paul e Mensik-Bublik. Matteo Berrettini affronterà Jack Draper al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha avuto la meglio sullo statunitense Marcos Giron in occasione dell’esordio sulla terra rossa della capitale spagnola, rimontando dopo aver perso il primo set al tie-break. Si teme però per un possibile infortunio agli addominali occorso all’azzurro: si spera che abbia recuperato dalla criticità fisica e che possa scendere regolarmente in campo per incrociare il temibile britannico.LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-Draper (5° MATCH DALLE 11. Oasport.it - Berrettini-Draper, ATP Madrid 2025: definito il nuovo orario Leggi su Oasport.it AGGIORNAMENTO 16.30: tutto cancellato aa causa del black-out elettrico che ha colpito la Spagna e il Portogallo. La partita trasi giocherà martedì 29 aprile e sarà la terza dalle 11.00 nello “Stadio 3” dopo Khachanov-Paul e Mensik-Bublik. Matteoaffronterà Jackal terzo turno del Masters 1000 di. Il tennista italiano ha avuto la meglio sullo statunitense Marcos Giron in occasione dell’esordio sulla terra rossa della capitale spagnola, rimontando dopo aver perso il primo set al tie-break. Si teme però per un possibile infortunio agli addominali occorso all’azzurro: si spera che abbia recuperato dalla criticità fisica e che possa scendere regolarmente in campo per incrociare il temibile britannico.LA DIRETTA LIVE DI(5° MATCH DALLE 11.

