Berlino fa da apripista Ue Chiesta la deroga per il riarmo

Lanotiziagiornale.it - Berlino fa da apripista Ue. Chiesta la deroga per il riarmo Leggi su Lanotiziagiornale.it L’addio a Bergoglio, accompagnato dai tanti riconoscimenti degli appelli di Papa Francesco alla pace, sembra già dimenticato. Ieri la Germania ha chiesto alla Commissione Ue l’esenzione dai limiti di spesa del Patto di stabilità, con l’attivazione della clausola di salvaguardia, per avere deroghe relative agli investimenti nella difesa.L’invito della Commissione europea agli Stati Ue era stato quello di chiedere in maniera coordinata l’attivazione della clausola entro fine aprile, anche se il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis, nella conferenza stampa al termine dell’Ecofin informale, ha già chiarito che quella di fine mese non è una scadenza vincolante.Secondo quanto annunciato da Bruxelles le deroghe al Patto consentiranno di aumentare le spese nella difesa dell’1,5% del Pil all’anno per quattro anni.

