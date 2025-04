Bergomi si sfoga | Mai creduto alle narrazioni sull’Inter sono 4 anni che io dico sempre quella cosa!

Bergomi, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata dai nerazzurri contro la RomaIntervenuto dagli studi di Sky Sport nel corso dell'ultima puntata di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha commentato così la sconfitta rimediata dall'Inter contro la Roma.LA CRISI DELL'INTER – «La partita col Bayern ha fatto spendere tantissimo a livello fisico e nervoso: è vero che l'Inter è uscita vincente, ma nel ritorno ha fatto due gol su calcio da fermo e ha dovuto soffrire per tutta la partita. In quelle due partite ci sono state due sliding doors: quando mai Kane sbaglia quella palla gol e al ritorno Muller sbaglia la palla del 2-0. Poi l'Inter non è la più forte ma la più brava nella proposta di gioco e nello stare soprattutto in Champions concentrata.

