Bentivoglio e Centese pareggiano | un punto a testa in una sfida combattuta

Bentivoglio1Centese1Bentivoglio: Lipparini, Rossi (35’ st Cacciapuoti), Mantovani, Callegari, Marchesi Matteo, Righetti, Marchesi Marco, Raspadori, Mezzetti (1’ st Santaniello), D’Errico, Cappelletti (30’ st Piccolo). All.: Evangelisti.Centese: Grandi, Garetto, Cioni, Perelli, Quaquarelli, Kourouma, Grimandi, Bonvicini, Sanci (1’ st Aiello), Costantini, Bonacorsi (36’ st Grygiel). A disposizione: Melloni, D’Aniello, Parola, Zanella, Fabbri, campanini, Marini. All.: Di Ruocco.Arbitro: Raule di Bologna.Reti: 10’ pt Garetto (C), 20’ st D’Errico (B).Note: ammoniti: Garetto (C), Bonacorsi (C).Termina in parità la sfida tra Bentivoglio e Centese, con un risultato che sta sicuramente stretto alla Centese. La Centese ha infatti gestito il match, mostrando grande personalità contro una squadra ben attrezzata per le zone alte della classifica. Sport.quotidiano.net - Bentivoglio e Centese pareggiano: un punto a testa in una sfida combattuta Leggi su Sport.quotidiano.net : Lipparini, Rossi (35’ st Cacciapuoti), Mantovani, Callegari, Marchesi Matteo, Righetti, Marchesi Marco, Raspadori, Mezzetti (1’ st Santaniello), D’Errico, Cappelletti (30’ st Piccolo). All.: Evangelisti.: Grandi, Garetto, Cioni, Perelli, Quaquarelli, Kourouma, Grimandi, Bonvicini, Sanci (1’ st Aiello), Costantini, Bonacorsi (36’ st Grygiel). A disposizione: Melloni, D’Aniello, Parola, Zanella, Fabbri, campanini, Marini. All.: Di Ruocco.Arbitro: Raule di Bologna.Reti: 10’ pt Garetto (C), 20’ st D’Errico (B).Note: ammoniti: Garetto (C), Bonacorsi (C).Termina in parità latra, con un risultato che sta sicuramente stretto alla. Laha infatti gestito il match, mostrando grande personalità contro una squadra ben attrezzata per le zone alte della classifica.

Ne parlano su altre fonti

Castelfidardo e FC Roma City pareggiano: un punto verso la salvezza - 0 FC ROMA CITY 0 : Elezaj, Morganti, Fabbri, Gambini, Imbriola, Vecchio, Baldini, Miotto (39’ st Carano), Caprari (32’ st Ausili), Cotugno (18’ st Madonna), Nanapere. All. Giuliodori. FC ROMA CITY: Salvati, Alari, Trasciani, Marchi, Spina, Bonello (39’ st Ofoma), Battistoni (25’ st Giorgini), Gelonese, Meola (15’ st Hernandez), Icardi, Costa (10’ st Omohonria). All. Boccolini. Arbitro: Sarcina di Barletta. 🔗ilrestodelcarlino.it

Osimana e Atletico Mariner pareggiano 1-1: un punto per i mariner - osimana 1 atletico mariner 1 OSIMANA: Cingolani, Falcioni (1’ st Rossetti), Fermani, Bambozzi, Pigini, Sasso (45’ st De Angelis), Triana, Bugaro (36’ st Cantarini), Mafei, Borgese (32’ st Bellucci D.), Alessandroni (34’ pt Gigli). Panchina: Santarelli, Pierucci, Modesti, Colonnini. All. Labriola. ATLETICO MARINER: Amato, Marucci, Luciani, De Vito, Bontempi (19’ pt Eulisi), Kiwobo, Lorenzoni, Panza (40’ st Verdesi), Cialini (44’ st Bonifazi), Picciola (33’ st Sharif), Tassi (25’ st Rodriguez). 🔗sport.quotidiano.net

Promozione, recuperi e coppa. Casumaro-Msp sul sintetico a Portomaggiore. Anche Centese e Bentivoglio in campo mercoledì - La Figc ci riprova mercoledì prossimo. Dopo l’ennesimo rinvio, determinato dal maltempo incessante di queste settimane, sono state di nuovo calendarizzare le gare di Casumaro e Centese, rispettivamente di campionato e coppa. La squadra di Rambaldi, per provare finalmente a mettersi in pari con tutte le rivali, recupera dopo domani con il Monte San Pietro, ma questa volta la gara casalinga è stata calendarizzata a Portomaggiore, dove c’è un nuovissimo impianto sintetico, alle 20. 🔗sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Bentivoglio e Centese pareggiano: un punto a testa in una sfida combattuta; Centese: la griglia playoff e la regola dei 7 punti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bentivoglio e Centese pareggiano: un punto a testa in una sfida combattuta - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Casumaro, punto d’oro a Bentivoglio. Il Masi esonera Lega, ora Cappellari - Entrambe le battistrada hanno vinto, mezzo passo falso per il Bentivoglio ... in tono minore tra la X Martiri e la Centese: nessuno si è fatto male, un punto che serve a Manfredini e compagni ... 🔗msn.com