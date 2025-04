Benevento Juventus Next Gen ufficiali data e orario del primo turno Playoff | quando si gioca il match in gara secca

Benevento Juventus Next Gen, sono ufficiali data e orario del match: ecco quando si gioca il primo turno PlayoffLa Lega Pro ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali gli orari delle partite del primo turno Playoff che si giocheranno il 4 maggio. Juventus Next Gen ospite del Benevento: il match in gara secca si giocherà domenica 4 maggio alle ore 20:00.COMUNICATO – «Si riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n. 143DIV del 07.04.2025 di Lega Pro, le gare del primo turno Play-Off del Girone in programma domenica 4 maggio 2025 con gli orari d'inizio sottoindicati:GIRONE ARENATE – ARZIGNANO V. Ore 17.30GIANA ERMINIO – VIRTUS VERONA Ore 17.30TRENTO – ATALANTA U23 Ore 20.00GIRONE BAREZZO – GUBBIO Ore 20.00VIS PESARO – PONTEDERA Ore 20.00PINETO – PIANESE Ore 20.

Juventus Next Gen Benevento LIVE: Adzic subito titolare, le formazioni ufficiali - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen Benevento LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 2024/25 (Marco Baridon inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Prova di maturità importante della Juventus Next Gen che – reduce da 10 risultati utili consecutivi – affronta una delle prime della classe, il Benevento. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Benevento 0-0 LIVE: sintesi e moviola (di Enrico Pecci) Aggiornamenti dalle 12. 🔗juventusnews24.com

Brambilla si complimenta con la Juventus Next Gen: «Abbiamo fatto un capolavoro ad arrivare ai playoff. Adesso andiamo a Benevento per giocarcela» - di Redazione JuventusNews24Brambilla si complimenta con la Juventus Next Gen: tutte le dichiarazioni del mister bianconero sul match Mister Brambilla ha parlato dopo la sconfitta della Juventus Next Gen contro il Messina. I bianconeri concludono al nono posto la Regular Season e affronteranno il Benevento al primo turno dei playoff di Serie C. PAROLE – «Siamo venuti qua per giocarci questa partita per finire bene il campionato e preparare al meglio l’avvicinamento ai playoff. 🔗juventusnews24.com

Juventus Next Gen Benevento LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen Benevento LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 2024/25 (Marco Baridon inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Prova di maturità importante della Juventus Next Gen che – reduce da 10 risultati utili consecutivi – affronta una delle prime della classe, il Benevento. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Benevento 0-0 LIVE: sintesi e moviola (di Enrico Pecci) Aggiornamenti dalle 12. 🔗juventusnews24.com

Play off, il Benevento affronterà la Juve Next Gen: ecco il tabellone completo - Il match si giocherà domenica per il primo turno della fase dei gironi Benevento. Sarà la Juventus Next Gen l'avversaria del Benevento al primo turno dei play off. La vittoria del Catania a Potenza no ... 🔗msn.com

Benevento, ecco la settimana che porta alla sfida con la Juventus Next Gen - La partita è fissata per domenica 4 maggio alle ore 20.00 Benevento. La settimana che porta alla prima gara dei play off contro la Juventus Next Gen è già iniziata. Contro i bianconeri si gioca domeni ... 🔗msn.com

Juve Next Gen, ai playoff sfida con il Benevento - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche dell'avversario nei playoff. 🔗msn.com