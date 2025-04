Benevento-Italservice | Pareggio 4-4 Campani Verso la Retrocessione

Benevento4Italservice4: Marchesano, Josema, Lolo Zuazo, Titon, De Crescenzo, Glielmi, Rodrigues, Volonnino, Arvonio, Pastore, Del Grosso, Colletta.Italservice: Manservigi, Tonidandel, Achilli, Patias, Gastaldo, Petrucci, Galliani, Badahi, Taurisano, Saponara, Ramon, Panzieri. All. Del Grosso.Reti: (6’ e 50" Colletta, 12’ e 33" Taurisano, 18’ e 4" Galliani, 19’ e 40" del primo tempo Ramon ; 7’ e 15" aut. Manservigi, 15’ e 35" Titon, 19’ e 50" Patias, 19’ e 57" della ripresa Lolo Suazo)."Un Pareggio che ci fa guadagnare punti su Cosenza e Manfredonia, peccato per l’arbitraggio, nel secondo tempo è stato imbarazzante", così il vice presidente dell’Italservice Moreno Bordoni dopo il 3 a 3 di Pesaro a Benevento. "Un risultato che probabilmente condanna la squadra campana alla Retrocessione, mentre noi siamo ancora nei playout". Ilrestodelcarlino.it - Benevento-Italservice: Pareggio 4-4, Campani Verso la Retrocessione Leggi su Ilrestodelcarlino.it 4: Marchesano, Josema, Lolo Zuazo, Titon, De Crescenzo, Glielmi, Rodrigues, Volonnino, Arvonio, Pastore, Del Grosso, Colletta.: Manservigi, Tonidandel, Achilli, Patias, Gastaldo, Petrucci, Galliani, Badahi, Taurisano, Saponara, Ramon, Panzieri. All. Del Grosso.Reti: (6’ e 50" Colletta, 12’ e 33" Taurisano, 18’ e 4" Galliani, 19’ e 40" del primo tempo Ramon ; 7’ e 15" aut. Manservigi, 15’ e 35" Titon, 19’ e 50" Patias, 19’ e 57" della ripresa Lolo Suazo)."Unche ci fa guadagnare punti su Cosenza e Manfredonia, peccato per l’arbitraggio, nel secondo tempo è stato imbarazzante", così il vice presidente dell’Moreno Bordoni dopo il 3 a 3 di Pesaro a. "Un risultato che probabilmente condanna la squadra campana alla, mentre noi siamo ancora nei playout".

Ne parlano su altre fonti

Vigor e Atletico Ascoli: pareggio senza reti, Campani decisivo - vigor 0 atletico ascoli 0 VIGOR (4-3-1-2): Campani 7,5, Furini 6, Pjetri 6,5, Magi Galluzzi 6,5, Tomba 6,5 (19’st Fernandez 6), Carnevale 5,5 (1’st Alonzi 5,5), Subissati 6, De Angelis 6 (22’st Gonzalez 6), Gabbianelli 5,5, Kone 6, Ferrara 5,5 (35’st D’Errico s.v.). All. Antonioli ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Pompei 6, Nonni 6, Feltrin 6, Mazzarani 6, Ascoli 6, Olivieri 6, Ceccarelli 6,5 (31’st Clerici 6), Severini 6, Valentino 6, Coquin 5,5 (27’st Scimia 6), Maio 5,5. 🔗sport.quotidiano.net

Coppa Italia Serie C, Rimini campione: con la Giana Erminio è sufficiente un pareggio senza reti - Lo 0-0 con la Giana Erminio basta al Rimini per aggiudicarsi la sua prima Coppa Italia Serie C. Dopo la vittoria di misura arrivata a Gorgonzola nella finale d'andata, ai romagnoli era sufficiente il pareggio per alzare il trofeo al cielo. In un Romeo Neri tutto esaurito per i tifosi... 🔗riminitoday.it

Morta a 44 anni Valentina Del Re, violinista della band di Propaganda Live - È morta a 44 anni, dopo una lunga malattia Valentina Del Re, violinista e protagonista della resident band di Propaganda Live. 🔗fanpage.it