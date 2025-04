Benedetta Tobagi pianoforte e libri | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Benedetta Tobagi fra gli ospiti della Fiera dei Librai di Bergamo, il concerto a Palazzo Polli Stoppani e l’incontro culturale a Seriate. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 28 aprile.Ecco gli appuntamenti.BergamoSino al 4 maggio sul Sentierone prosegue la Fiera dei Librai di Bergamo. In calendario ci sono numerosi incontri con gli autori in diverse sedi della città, a pochi passi dall’evento.Il programma di stasera prevede:– Edgardo Fiorillo, Stefano De Bellis alle 16:30 alla Sala Lettura – Area Narrativa – Fiera dei Librai Bergamo.– Paolo Naso alle 16:30 alla Sala Ferruccio Galmozzi – Biblioteca Caversazzi.– Benedetta Tobagi alle 18 allo Spazio Incontri A2A – Cortile della Biblioteca Caversazzi. Prenotazione obbligatoria.– Alberto Locatelli alle 18 alla Sala Lettura – Area Narrativa – Fiera dei Librai Bergamo. Bergamonews.it - Benedetta Tobagi, pianoforte e libri: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi su Bergamonews.it fra gli ospiti della Fiera dei Librai di, il concerto a Palazzo Polli Stoppani e l’incontro culturale a Seriate. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 28 aprile.Ecco gli appuntamenti.Sino al 4 maggio sul Sentierone prosegue la Fiera dei Librai di. In calendario ci sono numerosi incontri con gli autori in diverse sedi della città, a pochi passi dall’evento.Il programma diprevede:– Edgardo Fiorillo, Stefano De Bellis alle 16:30 alla Sala Lettura – Area Narrativa – Fiera dei Librai.– Paolo Naso alle 16:30 alla Sala Ferruccio Galmozzi – Biblioteca Caversazzi.–alle 18 allo Spazio Incontri A2A – Cortile della Biblioteca Caversazzi. Prenotazione obbligatoria.– Alberto Locatelli alle 18 alla Sala Lettura – Area Narrativa – Fiera dei Librai

Su questo argomento da altre fonti

Chi è Benedetta Tobagi, scrittrice e figlia del giornalista del Corriere della Sera Walter, ucciso dai terroristi - Benedetta Tobagi, nata a Milano nel 1977, è una giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica. Figlia del giornalista Walter Tobagi, assassinato dalla Brigata XXVIII marzo il 28 Maggio 1980, ha scelto di onorare la memoria del padre in molti passaggi della propria vita. Con il libro Come mi batte forte il tuo cuore Benedetta imprime la testimonianza di un’esperienza di dolore causato dell’assenza del padre, affrontato e ucciso con cinque colpi di pistola da un commando di terroristi, quando lei aveva solo 3 anni. 🔗cultweb.it

Femminismo, lotta operaia e aborto: cosa resta degli anni Settanta con Benedetta Tobagi - Gli anni '70 sono rimasti per molti un'epoca unica, che ha assistito a una trasformazione culturale e dei costumi mai vista prima in Italia. In “Covando un mondo nuovo”, che viene presentato in Biblioteca Malatestiana giovedì 3 aprile, la fotografa Paola Agosti e la scrittrice Benedetta Tobagi... 🔗cesenatoday.it

La Resistenza delle donne, a Palazzo Gotico l’incontro con Benedetta Tobagi - Il liceo Gioia informa che giovedì 24 aprile alle ore 11 al salone monumentale di Palazzo Gotico Benedetta Tobagi terrà un incontro dedicato a "La Resistenza delle donne". L’evento organizzato dai docenti di Storia e Filosofia del liceo Gioia con il patrocinio del Comune di Piacenza all'interno... 🔗ilpiacenza.it

Ne parlano su altre fonti

Benedetta Tobagi, pianoforte e libri: cosa fare stasera a Bergamo e provincia; Andrea De Carlo ci parla di Io, Jack e Dio: il suo nuovo libro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Benedetta Tobagi - Ecco date, tutto il programma degli incontri e il costo dei biglietti. Benedetta Tobagi, vincitrice della 61esima edizione del Premio Campiello con “La resistenza delle donne” sigla una ... 🔗sololibri.net

Come potrà mai essere la squadra di "Maremosso"? ...beh, sarà una redazione agitata, senza dubbio! - Gad Lerner e Benedetta Tobagi hanno incontrato la Resistenza nelle parole di tanti testimoni, e ne hanno tramandato le storie attraverso libri, iniziative editoriali, partecipazioni a eventi pubblici. 🔗maremosso.lafeltrinelli.it

Come potrà mai essere la squadra di "Maremosso"? ...beh, sarà una redazione agitata, senza dubbio! - Già, perché queste donne condividono un segreto che deve assolutamente rimanere tale. Benedetta Tobagi (qui la sua ultima recensione per la rubrica Passato di letture) ha scritto un libro - un ... 🔗maremosso.lafeltrinelli.it