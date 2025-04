Tutto.tv - Belve su Rai 2: quando inizia e chi saranno gli ospiti

La quinta stagione di “” è pronta a tornare e promette di catturare l’attenzione di milioni di spettatori. Con il suo format unico e la conduzione incisiva di Francesca Fagnani, il programma si prepara a offrire momenti di televisione imperdibili. Curiosi di sapere cosa ci aspetta?di spicco e interviste senza sconti“” è conosciuto per i suoi confronti diretti e senza filtri. Francesca Fagnani, con il suo stile inconfondibile, mette a nudo i suoiattraverso domande che non lasciano spazio a risposte evasive. In questa nuova stagione e prima puntata, gli spettatori potranno assistere a interviste con personaggi di grande rilievo, come l’attrice Sabrina Impacciatore, candidata agli Emmy Awards. Non sarà da meno Marcell Jacobs, il campione olimpico che detiene il record europeo, pronto a condividere il suo percorso e le sue sfide.