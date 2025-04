Belve Sabrina Impacciatore-choc | Mi sento trans una notte

Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Ad aprire le danze Sabrina Impacciatore. È lei la prima ospite. Ripercorrendo carriera e vita privata, l'attrice racconta qualche aneddoto molto personale. E, alla domanda se abbia mai provato le droghe, ammette: "Sì. Ne ho provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto", aggiunge ironizzando.Impacciatore parla di "nove ore di trip, non posso raccontarle. Una volta per esempio ho visto Jim Morrison su un galeone di pirati, è sceso e ha iniziato camminare sulle acque e mi ha chiamato Pam. Perché io sono stata convinta di essere Pam, la moglie di Jim, per un paio d'anni". Tra le altre droghe c'è stata "saltuariamente la cocaina, alle feste, ma tanto tempo fa. E non posso farmi le canne perché svengo".

