Bellezza e lentezza fatte a mano Ritorna Il Giardino creativo

Domenica 11 maggio torna "Il Giardino creativo" a Seveso: un'esperienza di Bellezza, arte e lentezza al Parco delle Rose. A Seveso la primavera sboccia tra i colori, i profumi e la creatività de "Il Giardino creativo", l'evento ideato dall'associazione culturale Carta e Confetti Lab.Dopo il successo delle passate edizioni, che hanno richiamato moltissimi visitatori da tutta la Brianza, torna dunque un appuntamento molto atteso, capace di coniugare arte, benessere, socialità e sostenibilità in un'unica, poetica esperienza all'aperto. Un evento che nasce da un'idea semplice ma potente: fermarsi, riscoprire la Bellezza delle piccole cose, tornare a creare con le proprie mani. Nell'epoca della velocità e della distrazione costante, Monica, Miriam e Sveva, fondatrici di Carta e Confetti Lab, hanno scelto di dare vita a uno spazio – prima fisico, poi anche diffuso nel territorio – dove la lentezza, la cura, la condivisione e il riuso diventano strumenti per riconnettersi con sé stessi e con gli altri.

