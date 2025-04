Belen Rodriguez lei e la sorella Cecilia ai ferri corti? Le ultime indiscrezioni

Belen e Cecilia Rodriguez sarebbe esplosa una lite così seria da compromettere il loro legame. A riferirlo è Deianira Marzano, esperta di gossip, secondo cui le due sorelle sarebbero ormai "ai ferri corti". LE SORELLE AI ferri corti? – Secondo alcune fonti vicine alla famiglia, il motivo principale della rottura sarebbe Ignazio Moser. Belen,

