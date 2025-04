Notizieaudaci.it - Belen e Cecilia Rodriguez, spunta un retroscena sui rumors sulla lite e rottura tra sorelle

Le voci di una presuntatrasi fanno sempre più insistenti. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, il legame tra le duesarebbe ai minimi storici dopo alcune discussioni. Nonostante l’apparente affetto, sembra che il loro rapporto si sia incrinato in modo irreparabile. Alcuni fan avevano già notato segnali di crisi, come il mancato supporto reciproco sui social e l’assenza di Ignazio Moser, compagno di, agli eventi di famiglia.Le cause della: sospetti, gelosie e vecchie rugginiDietro alla crisi tra lepotrebbero esserci diversi motivi. Si parla di vecchie tensioni legate a Stefano De Martino, ex di, e di situazioni che coinvolgerebbero anche Ignazio Moser. A rendere tutto ancora più complesso ci sarebbe stato un episodio recente in un locale, dove, durante un’esibizione accanto alla consolle di Andrea Damante, avrebbe fatto infuriaree Ignazio.