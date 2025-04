Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato furiosamente | rapporto distrutto c’entra Ignazio Moser?

Belen e Cecilia Rodriguez è sempre stato considerato tra i più solidi dello showbiz italiano, fatto di complicità, affetto e presenze costanti l’una nella vita dell’altra. Eppure, in queste ore, qualcosa sembra essersi incrinato in modo profondo. Le indiscrezioni parlano chiaro: le due sorelle argentine avrebbero litigato furiosamente, al punto da smettere completamente di parlarsi.Una frattura che scuote la famiglia Rodriguez e che, secondo alcuni, coinvolgerebbe direttamente anche Ignazio Moser, marito di Cecilia. Un vero terremoto familiare, di quelli che nessuno si aspettava.Belen e Cecilia Rodriguez non si parlano piùSecondo quanto rivelato da due noti esperti di gossip, Deianira Marzano e Alessandro Rosica, la situazione sarebbe molto più seria di quanto sembri. «Il vero scoop è che Belen e Cecilia hanno litigato, stavolta è rottura», ha scritto Marzano in una sua Instagram story, confermata poi anche da Rosica. Donnapop.it - Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato furiosamente: rapporto distrutto, c’entra Ignazio Moser? Leggi su Donnapop.it Il legame traè sempre stato considerato tra i più solidi dello showbiz italiano, fatto di complicità, affetto e presenze costanti l’una nella vita dell’altra. Eppure, in queste ore, qualcosa sembra essersi incrinato in modo profondo. Le indiscrezioni parlano chiaro: le due sorelle argentine avrebbero, al punto da smettere completamente di parlarsi.Una frattura che scuote la famigliae che, secondo alcuni, coinvolgerebbe direttamente anche, marito di. Un vero terremoto familiare, di quelli che nessuno si aspettava.non si parlano piùSecondo quanto rivelato da due noti esperti di gossip, Deianira Marzano e Alessandro Rosica, la situazione sarebbe molto più seria di quanto sembri. «Il vero scoop è che, stavolta è rottura», ha scritto Marzano in una sua Instagram story, confermata poi anche da Rosica.

