Belen e Cecilia Rodriguez distanti | “Hanno litigato stavolta è rottura” cosa è successo

Belen e Cecilia Rodriguez appaiono distanti sui social e gli esperti di gossip raccontano una lite che avrebbe allontanato le sorelle argentine. "stavolta è rottura", scrive Deianira Marzano: tra i motivi del loro distacco ci sarebbe anche Ignazio Moser. Leggi su Fanpage.it appaionosui social e gli esperti di gossip raccontano una lite che avrebbe allontanato le sorelle argentine. "è rottura", scrive Deianira Marzano: tra i motivi del loro distacco ci sarebbe anche Ignazio Moser.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Terremoto in casa Rodriguez: è gelo tra Belen, Cecilia e Ignazio Moser - Terremoto in casa Rodriguez. È gelo tra Belen Rodriguez, la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser. Come fa notare […] Continua a leggere Terremoto in casa Rodriguez: è gelo tra Belen, Cecilia e Ignazio Moser su Perizona.it 🔗perizona.it

Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato furiosamente: rapporto distrutto, c’entra Ignazio Moser? - Il legame tra Belen e Cecilia Rodriguez è sempre stato considerato tra i più solidi dello showbiz italiano, fatto di complicità, affetto e presenze costanti l’una nella vita dell’altra. Eppure, in queste ore, qualcosa sembra essersi incrinato in modo profondo. Le indiscrezioni parlano chiaro: le due sorelle argentine avrebbero litigato furiosamente, al punto da smettere completamente di parlarsi. Una frattura che scuote la famiglia Rodriguez e che, secondo alcuni, coinvolgerebbe direttamente anche Ignazio Moser, marito di Cecilia. 🔗donnapop.it

BOOM! Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato: c’entra Ignazio Moser e non solo, il motivo è assurdo - Un vento gelido sembra essersi abbattuto tra le sorelle Rodriguez. Da qualche giorno a questa parte, qualcosa tra Belen e Cecilia non sembra andare per il verso giusto. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma gli indizi parlano chiaro: i due segnali principali che suggeriscono un litigio sono l’assenza di auguri sui social per il compleanno del piccolo Santiago, figlio di Belen, e il fatto che la conduttrice abbia smesso di seguire Ignazio Moser su Instagram, mentre lui ha rimosso il ‘segui’, ma poi ha cambiato idea. 🔗donnapop.it

Su questo argomento da altre fonti

Belen e Cecilia Rodriguez distanti: Hanno litigato, stavolta è rottura, cosa è successo; Belén e Cecilia Rodriguez hanno litigato?; Cecilia Rodriguez: l'abito da sposa è sensuale, ma il velo è puro romanticismo; Crisi tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser: cosa sta succedendo?. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Belen e Cecilia Rodriguez distanti: “Hanno litigato, stavolta è rottura”, cosa è successo - Belen e Cecilia Rodriguez appaiono distanti sui social e gli esperti di gossip raccontano una lite che avrebbe allontanato le sorelle argentine ... 🔗fanpage.it

Cecilia e Belen Rodriguez non si parlano più? Tante voci, nessun commento - Ormai da più di un mese si parla di questa clamorosa rottura che ci sarebbe stata tra Cecilia e Belen Rodriguez. Non è ben chiaro che cosa sia successo tra le due sorelle anche perchè le dirette inter ... 🔗ultimenotizieflash.com

Belen e Cecilia Rodriguez, retroscena choc sulla lite: “Stavolta è rottura” - Le voci sul presunto scontro tra le due sorelle si fanno sempre più insistenti, e dalle ultime indiscrezioni pare si tratti di una questione molto seria. 🔗libero.it