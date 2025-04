Belen e Cecilia Rodriguez ai ferri corti | cos' è successo tra le due che non si parlerebbero

Rodriguez. Anzi, la situazione sarebbe sempre più tesa. Non è chiaro cosa abbia portato le due sorelle ad allontanarsi, soprattutto in un momento così delicato: Cecilia e il marito, Ignazio Moser, starebbero seguendo le procedure mediche. Today.it - Belen e Cecilia Rodriguez ai ferri corti: cos'è successo tra le due (che non si parlerebbero) Leggi su Today.it Sembrerebbe non essere rientrata la crisi tra le sorelle. Anzi, la situazione sarebbe sempre più tesa. Non è chiaro cosa abbia portato le due sorelle ad allontanarsi, soprattutto in un momento così delicato:e il marito, Ignazio Moser, starebbero seguendo le procedure mediche.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez, sarebbero ai ferri corti, il retroscena clamoroso - Maretta in casa Rodriguez, le due sorelle sarebbero ad un punto di rottura a causa di un incontro tra Belen e il dj ed ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante. 🔗comingsoon.it

Terremoto in casa Rodriguez: è gelo tra Belen, Cecilia e Ignazio Moser - Terremoto in casa Rodriguez. È gelo tra Belen Rodriguez, la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser. Come fa notare […] Continua a leggere Terremoto in casa Rodriguez: è gelo tra Belen, Cecilia e Ignazio Moser su Perizona.it 🔗perizona.it

Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato furiosamente: rapporto distrutto, c’entra Ignazio Moser? - Il legame tra Belen e Cecilia Rodriguez è sempre stato considerato tra i più solidi dello showbiz italiano, fatto di complicità, affetto e presenze costanti l’una nella vita dell’altra. Eppure, in queste ore, qualcosa sembra essersi incrinato in modo profondo. Le indiscrezioni parlano chiaro: le due sorelle argentine avrebbero litigato furiosamente, al punto da smettere completamente di parlarsi. Una frattura che scuote la famiglia Rodriguez e che, secondo alcuni, coinvolgerebbe direttamente anche Ignazio Moser, marito di Cecilia. 🔗donnapop.it

Ne parlano su altre fonti

Belen e Cecilia Rodriguez ai ferri corti: cos'è successo tra le due (che non si parlerebbero); Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez, sarebbero ai ferri corti, il retroscena clamoroso; Belen e Cecilia Rodriguez ai ferri corti: “Stavolta è rottura totale”; Belen Rodriguez ai ferri corti con Ignazio Moser? Lei teme che possa tradire Cecilia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Questa volta è rottura”: Belen e Cecilia ai ferri corti, l’indiscrezione - Altri rumors controversi sul conto di Belen e Cecilia Rodriguez. Le due sorelle sarebbero ormai alla rottura totale. Ecco perché. Non solo le tensioni tra Belen e Ignazio Moser. A quanto pare le vicen ... 🔗msn.com

Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez, sarebbero ai ferri corti, il retroscena clamoroso - Maretta in casa Rodriguez, le due sorelle sarebbero ad un punto di rottura a causa di un incontro tra Belen e il dj ed ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante. 🔗comingsoon.it

Belen e Cecilia ai ferri corti: perché le sorelle Rodriguez hanno litigato - Da giorni non si fa che parlare del rapporto tra Cecilia e Belen Rodriguez, le due sono sempre state molto unite ma sembra che sia successo qualcosa che ... 🔗ilsipontino.net