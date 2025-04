Becciu si ritira prima del Conclave | non voterà il nuovo Papa L' annuncio fatto stamattina ai cardinali

Alla quinta congregazione generale dei cardinali, alle nove di stamattina, dopo avere deciso la data del Conclave – il 7 maggio – la discussione ha virato sulla questione più.

Conclave il 7 maggio, attesa la prima fumata nel pomeriggio. Becciu verso la rinuncia al voto - Il Conclave si apre nel secondo giorno utile previsto. Cresce dunque l'attesa per l'annuncio del nuovo Pontefice, mentre nella Santa Sede si riflette sui pericoli che in questa occasione può nascondere il Conclave. Il Cardinale Becciu, secondo quanto riferito da fonti presenti alla Congregazione, avrebbe preso la parola per ribadire la sua posizione, ma alla fine avrebbe comunicato un "passo indietro". 🔗ildifforme.it

Caso Becciu sul Conclave: il Papa non mi ha escluso. Chaouqui: lo voleva nella Sistina - Il caso legato al cardinale Angelo Becciu scuote la Curia romana in vista dell'elezione del nuovo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco. "Non esiste alcun impedimento formale o giuridico alla mia presenza al Conclave tra gli elettori del nuovo Pontefice", ha ribadito ieri il prelato che ha annunciato la sua partenza per Roma. Quattro anni fa la nota con cui la Sala Stampa della Santa Sede annunciava l'accettazione della "rinuncia dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al Cardinalato" di Becciu, formula curiale con cui in pratica il ... 🔗iltempo.it

Il cardinale Becciu e la possibile esclusione dal Conclave: ora spuntano due lettere di papa Francesco - Continua a tener banco il controverso caso del cardinale Angelo Becciu, che ritiene di dover partecipare al Conclave che eleggerà il nuovo Papa. A suo dire Bergoglio aveva trovato una soluzione per lui, ma ci sarebbero alcune lettere che lo escluderebbero.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il conclave comincia il 7 maggio, chiude la Cappella Sistina. Becciu verso un passo indietro - La prima votazione, e quindi la prima fumata, ci sarà il 7 maggio pomeriggio. Sospese anche le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli. Continua l'afflusso di fedeli sulla tomba di Papa Francesco ... 🔗ansa.it

