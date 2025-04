Becciu pronto al passo indietro | il cardinale verso la rinuncia al Conclave

pronto a portare le prove nelle prossime ore Repubblica.it - Becciu pronto al passo indietro: il cardinale verso la rinuncia al Conclave Leggi su Repubblica.it Il porporato avrebbe deciso di non partecipare all’elezione del nuovo Pontefice. Ma continua a sostenere la sua innocenza, della quale sarebbea portare le prove nelle prossime ore

