Becciu ha rinunciato | colpo di scena il cardinale non sarà al Conclave

cardinale Angelo Becciu non parteciperà al Conclave per l'elezione del successore di Papa Francesco. A rinunciare sarebbe stato lo stesso cardinale sardo nell'ultima Congregazione svolta lunedì 28 aprile. Conclave che, secondo quanto trapela, dovrebbe svolgersi a partire da mercoledì 7 maggio. Iltempo.it - Becciu ha rinunciato: colpo di scena, il cardinale non sarà al Conclave Leggi su Iltempo.it IlAngelonon parteciperà alper l'elezione del successore di Papa Francesco. A rinunciare sarebbe stato lo stessosardo nell'ultima Congregazione svolta lunedì 28 aprile.che, secondo quanto trapela, dovrebbe svolgersi a partire da mercoledì 7 maggio.

Approfondimenti da altre fonti

“Contro Maria no”. Stefano De Martino, il colpo di scena sulla De Filippi: a cosa ha rinunciato - Stefano De Martino, la decisione che coinvolge Maria De Filippi. Da diverso tempo ormai non si fa che parlare del successo del conduttore sulla Rai. L’ex ballerino di Amici ha messo le ali e oggi è uno dei professionisti più apprezzati del panorama televisivo. Piace a tutti, grandi e piccini e, rispetto ad un certo Amadeus, ha sicuramente portato in dote una buona fetta del pubblico giovanile. Recentemente Stefano De Martino è stato pizzicato con la sua ex fidanzata Emma Marrone. 🔗caffeinamagazine.it

Dalla Juventus al Napoli, l’incredibile colpo estivo: ha chiesto la cessione - Quest’estate potrebbe esserci un trasferimento incredibile che lascerebbe a bocca aperta i tifosi delle due squadre Il calciomercato non dorme mai. Anche nel bel mezzo della stagione, con le rispettive squadre impegnate a raggiungere i propri obiettivi, si susseguono a più non posso le voci su possibili trasferimenti che infiammeranno quello che succederà da qui a pochissimi mesi. Dalla Juventus al Napoli, l’incredibile colpo estivo: ha chiesto la cessione (Lapresse) – rompipallone. 🔗rompipallone.it

Ribaltone Napoli, Conte l’ha fatto davvero: che colpo di scena - In casa Napoli, in attesa della gara di sabato prossimo contro la Lazio, bisogna segnalare un ribaltone deciso da Conte. Il Napoli, dopo aver vinto ben sette partite consecutive, ha frenato un po’ in campionato. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, hanno prima pareggiato allo Stadio Olimpico con la Roma e poi con l’Udinese al Maradona. Ribaltone Napoli, Conte l’ha fatto davvero: che colpo di scena (Ansa Foto) tvplay. 🔗tvplay.it

Ne parlano su altre fonti

Conclave, colpo di scena: il cardinale Angelo Becciu ha rinunciato; Le “lettere” segrete contro Becciu, uscite dal cilindro magico di Parolin. Ieri sera la chiusura della bara del Romano Pontefice Francesco. Stamane le esequie; Becciu al contrattacco: spero che il Papa non sia manovrato; Il Papa chiama un leccese al posto di Becciu. Rivoluzione in Vaticano. Arriva Semeraro.. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave, colpo di scena: il cardinale Angelo Becciu ha rinunciato - Il cardinale Angelo Becciu non parteciperà al Conclave per l'elezione del successore di Papa Francesco. A rinunciare sarebbe stato lo ... 🔗iltempo.it

Becciu, il giallo del documento. Tra i porporati salgono i sì: ecco perché potrebbe entrare in Conclave - C’è chi potrebbe entrare in cappella Sistina ma non lo farà per motivi di salute e chi vorrebbe entrare ma rischia di non ... 🔗iltempo.it

Caso Becciu, il cardinale "dimissionato" potrebbe entrare in Conclave: cosa succede ora - Il cardinale Becciu, condannato ma non scomunicato, potrebbe entrare in conclave. Tutte le ipotesi e le reazioni dentro e fuori il Vaticano. 🔗msn.com