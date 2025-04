Bce De Guindos | svantaggio per stablecoin in euro rivedere Mica

europea deve prepararsi a rivedere il suo regolamento sulle cripto attività (Mica). E nel farlo dovrà valutare attentamente quali siano gli sviluppi su queste materie negli Stati Uniti, perché rischia di crearsi uno "squilibrio" competitivo che potrebbe danneggiare eventuali stablecoin basate sull'euro. Questa è la posizione sulla materia della Bce, illustrata dal vicepresidente, Luis de Guindos, durante una audizione al Parlamento europeo. In europa ci sta già un ampio uso di carte di pagamenti Usa, "se adesso si crea una spinta supplementare per l'uso di stablecoin basate sul dollaro, penso che (sui sistemi di pagamento) corriamo rischi in termini di autonomia e indipendenza", ha detto durante la presentazione del rapporto annuale della Bce.

"Continueremo a prendere decisioni sull'evoluzione dei tassi d'interesse in funzione dei dati che andiamo raccogliendo". E' quanto ha detto oggi il vicepresidente della Banca centrale europea, Luis De Guindos, in un'intervista alla tv spagnola TVE. De Guindos ha ricordato che "l'inflazione è diminuita molto, era al 10% a fine 2022 e ora è al 2,5%". E che "a mano a mano che si sta moderando l'inflazione, la Bce sta riducendo i tassi di interesse.

Roma, 27 mar. (askanews) – "Penso che oggi sarebbe molto difficile dire cosa faremo al Consiglio direttivo di aprile" sui tassi di interesse. Lo ha affermato il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos intervenendo allo European Summit dell'Institute of International Finance, sottolineano l'elevata incertezza che permane su quello che sarà l'esito delle tensioni sui dazi commerciali. "Il peggiore esito possibile è una guerra commerciale e un circolo vizioso di dazi e rappresaglie e ulteriori dazi.

Roma, 28 apr. (askanews) – Sull'inflazione, alla Bce "i dati che abbiamo adesso sono positivi e ci attendiamo che il processo disinflazionistico prosegua". Lo ha affermato il vicepresidente dell'istituzione monetaria, Luis de Guindos durante un'audizione al Parlamento europeo. De Guindos ha ribadito che in questa fase di elevata incertezza l'istituzione mantiene un approccio decisionale basato sui dati, in cui le scelte vengono compiute "volta per volta" dal Consiglio direttivo, senza vincolarsi a un percorso predeterminato sui tassi.

