Bce De Guindos | dati inflazione positivi frenata proseguirà

inflazione, alla Bce “i dati che abbiamo adesso sono positivi e ci attendiamo che il processo disinflazionistico prosegua”. Lo ha affermato il vicepresidente dell’istituzione monetaria, Luis de Guindos durante un’audizione al Parlamento europeo. De Guindos ha ribadito che in questa fase di elevata incertezza l’istituzione mantiene un approccio decisionale basato sui dati, in cui le scelte vengono compiute “volta per volta” dal Consiglio direttivo, senza vincolarsi a un percorso predeterminato sui tassi. L'articolo Bce, De Guindos: dati inflazione positivi, frenata proseguirà proviene da Ildenaro.it. Leggi su Ildenaro.it Roma, 28 apr. (askanews) – Sull’, alla Bce “iche abbiamo adesso sonoe ci attendiamo che il processo disinflazionistico prosegua”. Lo ha affermato il vicepresidente dell’istituzione monetaria, Luis dedurante un’audizione al Parlamento europeo. Deha ribadito che in questa fase di elevata incertezza l’istituzione mantiene un approccio decisionale basato sui, in cui le scelte vengono compiute “volta per volta” dal Consiglio direttivo, senza vincolarsi a un percorso predeterminato sui tassi. L'articolo Bce, Deproviene da Ildenaro.it.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

