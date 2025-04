Arezzonotizie.it - Bc Servizi Arezzo, sesta vittoria consecutiva. Adesso i quarti di finale playoff

Sesto successo consecutivo per la BCScuola Basketche nell'ultima gara della seconda fase batte la Junior Libertas Casale Monferrato con il punteggio di 97 a 79. Pronti via e la SBA perde subito per infortunio Prenga caduto male dalla contesa iniziale e costretto a uscire senza.