Bastia Umbra Terzo incontro del Forum dei Giovani presso la Biblioteca Comunale

Forum dei Giovani di Bastia Umbra, che invita tutti gli interessati al Terzo incontro tematico. L'appuntamento è fissato per mercoledì 30 aprile 2025, dalle 18:00 alle 20:00, presso la Biblioteca Comunale "Alberto La Volpe" di Bastia Umbra.Il tema di questa edizione sarà centrato su partecipazione, cittadinanza, ascolto attivo e mediazione. I partecipanti avranno l'opportunità di approfondire questi concetti, discutendone le implicazioni e il loro impatto sulla comunità.L'incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui Riccardo Fanò, progettista e attivista dell'Associazione di quartiere Ya Basta!, e la Prof.ssa Alessandra Valastro, docente di Democrazia Partecipativa all'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche.

