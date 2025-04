Basket Trapani riagguanta la vetta dopo i posticipi Trieste espugna Cremona

posticipi della ventottesima giornata della Serie A di Basket. Trapani ritorna in testa alla classifica insieme alla Virtus Bologna dopo il successo sul campo di Napoli; mentre Trieste festeggia al meglio la qualificazione ai playoff (già matematica ieri) con la vittoria a Cremona.Continua la stagione fenomenale di Trapani, con la squadra di coach Repesa che espugna il campo di Napoli per 95-77. Un match in pieno controllo per venti minuti per i siciliani, che subiscono poi il rientro dei padroni di casa sul finire del terzo e l'inizio dell'ultimo quarto. Nel finale, però, Trapani torna a riprendere il controllo del match e va ad ottenere la ventunesima vittoria della sua stagione, in attesa delle prossime due sfide con Milano e Bologna che decideranno molto del futuro piazzamento della formazione siciliana.

