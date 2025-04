Basket Play-in Gold | la Dinamo Brindisi chiude a testa alta una stagione da incorniciare

Brindisi - Si chiude con una sconfitta all’overtime, dopo una battaglia intensa ed emozionante, la splendida stagione della Dinamo Brindisi. I biancazzurri cedono in casa ad Angri Pallacanestro 84-86, al termine di una sfida combattuta e dal finale amaro, che chiude ufficialmente i Play-In Gold e. Brindisireport.it - Basket, Play-in Gold: la Dinamo Brindisi chiude a testa alta una stagione da incorniciare Leggi su Brindisireport.it - Sicon una sconfitta all’overtime, dopo una battaglia intensa ed emozionante, la splendidadella. I biancazzurri cedono in casa ad Angri Pallacanestro 84-86, al termine di una sfida combattuta e dal finale amaro, cheufficialmente i-Ine.

