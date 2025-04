Barriere architettoniche abbattute negli alloggi pubblici 111 immobili comunali saranno accessibili

accessibilità a Cattolica. L’amministrazione comunale annuncia l’avvio del terzo ed ultimo stralcio degli interventi di abbattimento delle Barriere architettoniche negli alloggi di edilizia residenziale pubblica a completa proprietà comunale. L’intervento. Riminitoday.it - Barriere architettoniche abbattute negli alloggi pubblici, 111 immobili comunali saranno accessibili Leggi su Riminitoday.it Un altro importante passo avanti per l’tà a Cattolica. L’amministrazione comunale annuncia l’avvio del terzo ed ultimo stralcio degli interventi di abbattimento delledi edilizia residenziale pubblica a completa proprietà comunale. L’intervento.

Approfondimenti da altre fonti

Via le barriere architettoniche. Gualdo Tadino, parte il “Peba“ - GUALDO TADINO - Prende avvio nel territorio gualdese il “Peba“, il nuovo Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Verrà realizzato in collaborazione con Leganet, la società dei servizi di Ali (Autonomie locali italiane) di cui il sindaco Massimiliano Presciutti (foto) è presidente regionale e vicepresidente nazionale. Il progetto - si afferma - rappresenta un passo fondamentale per garantire una città più accessibile e inclusiva per cittadini e visitatori. 🔗lanazione.it

Bonus barriere architettoniche: cosa rientra, come funziona e chi può usufruirne - Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 è possibile usufruire del bonus barriere architettoniche, una detrazione Irpef del 75 per cento per i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione degli ostacoli fisici negli edifici esistenti. La detrazione è suddivisa in cinque quote annuali e si applica su una spesa massima che va da 30 mila a 50 mila euro, in base alla tipologia dell’edificio. Chi può richiedere il bonus 75 per cento Persona in sedia a ruote mentre dipinge (Getty Images). 🔗lettera43.it

Ardenza, riqualificata piazza San Simone: addio alle barriere architettoniche e nuovo sagrato per la chiesa - Si è svolta questa mattina la posa delle due fioriere con olivi davanti alla chiesa di San Simone, ad Ardenza, un intervento che segna un'importante fase nella riqualificazione della piazza. L'operazione fa parte del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e ha comportato un ampio... 🔗livornotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Aler Milano, intervento di ristrutturazione in via Comacchio 4; Aterp a Catanzaro, intervento da 4.4 milioni a viale Isonzo: restyling dell’intera zona; Via le barriere architettoniche, un nuovo condominio sociale: i progetti del Comune per gli anziani; Nasce Casa Roma, dove l'accoglienza sarà a misura di persona. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cattolica contro le barriere architettoniche: 111 edifici accessibili nella Regina - Un altro importante passo avanti per l’accessibilità a Cattolica. L’Amministrazione comunale, infatti, ha annunciato l’avvio del terzo ed ultimo stralcio degli interventi di abbattimento delle barrier ... 🔗chiamamicitta.it

Recco: disponibili i contributi per abbattere le barriere architettoniche in ambito privato - E’ possibile ottenere l’erogazione del contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati dove risiede una persona con disabilità. 🔗levantenews.it

Regione Liguria, un milione di euro per abbattere le barriere architettoniche in edifici privati - Genova. Ammonta a un milione di euro la disponibilità economica della Regione Liguria per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati. Lo ha annunciato oggi, in una ... 🔗genova24.it