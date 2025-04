Barriere architettoniche abbattute negli alloggi pubblici 111 immobili comunali saranno accessibili

accessibilità a Cattolica. L’amministrazione comunale annuncia l’avvio del terzo ed ultimo stralcio degli interventi di abbattimento delle Barriere architettoniche negli alloggi di edilizia residenziale pubblica a completa proprietà comunale. L’intervento. 🔗 Riminitoday.it - Barriere architettoniche abbattute negli alloggi pubblici, 111 immobili comunali saranno accessibili Un altro importante passo avanti per l’tà a Cattolica. L’amministrazione comunale annuncia l’avvio del terzo ed ultimo stralcio degli interventi di abbattimento delledi edilizia residenziale pubblica a completa proprietà comunale. L’intervento. 🔗 Riminitoday.it

